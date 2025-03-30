В сети показали, как во время паводка в 1970-м затопило Троещину в Киеве. Архивные фото

В 1970-х годах в Киеве весной произошел паводок. В результате подъема воды в Днепре часть левого берега столицы, в частности Троещина, ушла под воду.

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Старые фото опубликовали на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в соцсети Facebook. Можно рассмотреть последствия стихии, бурлившей 55 лет назад.

"1970 год. Паводок в селе Троещина", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что подъем воды в реке Днепр превращал эту часть Киева в Венецию. Чтобы передвигаться по улицам, местные жители вынуждены были использовать лодки.

Напомним, остров Труханов в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистской. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем родила мать" здесь начали еще в 1918 году.

В Киеве 12 лет назад, 22-23 марта, произошел "снегопад век", который длился 36 часов, в результате чего жизнь города была буквально парализована, а застрявший в сугробах транспорт извлекали с помощью БТРов. Андреевский спуск тогда превратился в настоящий горнолыжный курорт.

Как сообщал OBOZ.UA, в первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр города столицы и Почтовую площадь.

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