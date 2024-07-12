В сети показали, как в Киеве разгружали "арбузные" баржи в 1958 году. Уникальные фото

Каждый год в Киев из южных областей Украины, в частности, Херсонщины, на баржах привозили арбузы. Разгрузка ягоды на столичном причале в 1950-х годах сильно отличалась от того, как это делают в наши дни.

Видео дня

Уникальные фото были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, как происходил этот процесс 66 лет назад.

"1958 год. Киев. Речной порт. Арбузы из Херсона", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что раньше баржи со сладкими ягодами разгружались вручную – использовался труд как мужчин, так и женщин.

Напомним, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

С 1878 года до 1944-го в Киеве на месте нынешнего Майдана Незалежности располагалось здание Городской думы. Величественная постройка походила по своей форме на разогнутую подкову, а ее шпиль на крыше увенчивала статуя покровителя города – архистратига Михаила.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Зверинецком кладбище сохранилось очень необычное захоронение местного жителя, скончавшегося в 1918 году. На могиле времен Первой мировой войны установлен крест в виде соединенных рельсов, боковые части которых украшены корпусами германских гранат.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!