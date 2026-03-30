В сети показали, как в 1970-х годах строили метро на Оболонь в Киеве. Архивные фото

Станция метро синей ветки "Оболонь" в Киеве была открыта 19 декабря 1980 года. Благодаря энтузиазму неизвестных фотографов, до нас дошли фотографии ее строительства на разных этапах в течение 1970-х годов.

Архивные снимки, в частности, были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Жизнь Оболонь Киев". Также можно увидеть, какой была эта локация около 50 лет назад.

Взгляд в прошлое

"Это историческое фото 1978 года переносит нас на строительство тоннелей киевского метрополитена, а именно на перегон между современными станциями "Почайна" (тогда "Петровка") и "Оболонь" (тогда "Проспект Корнейчука")", - говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, перед метростроевцами стояла грандиозная инженерная задача, ведь линия прокладывалась через намывные территории Оболони с высоким уровнем грунтовых вод.

На одном из фото на переднем плане – готовые сборные железобетонные конструкции, которые впоследствии станут стенами и перекрытием тоннелей мелкого заложения. Здесь можно увидеть и густую сетку арматуры, которая выступает из основы. Это признак того, что рабочие готовятся заливать бетон для создания прочного фундамента или "лотка" тоннеля, на который потом установят эти конструкции. На заднем плане виднеются новопостроенные панельные многоэтажки Оболони, которые тогда только заселялись.

"Оболонь" – 21-я станция Киевского метрополитена. Расположена на Оболонско-Теремковской линии между станциями "Минская" и "Почайна". Открыта 19 декабря 1980 года под названием "Проспект Корнейчука" в честь Александра Корнейчука, украинского советского писателя и общественного деятеля. Современное название – от 19 октября 1990 года.

