В сети показали, как в 1956-м перевозили новый вагон Киевского фуникулера. Уникальное фото

Поездка на Киевском фуникулере обязательна для каждого туриста, который приезжает в столицу Украины. В течение более чем столетия работы внешний вид его вагонов менялся, но благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть процесс транспортировки одного из них в 1956 году.

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Уникальное фото было опубликовано в сообществе "История города 1900-1999 годы. Киев" в социальной сети Facebook. Фотография открывает для нас новый взгляд на любимый вид столичного общественного транспорта.

"1956 год. Набережное шоссе. Транспортировка нового вагона фуникулера", – говорится в сообщении.

Как отметил один из участников сообщества, эти вагоны фуникулера прослужили несколько десятилетий вплоть до капитального ремонта середины 1980-х годов.

Киевский фуникулер – фуникулерная система, соединяющая исторический Верхний город и Подол в Киеве. Проложен по склону Владимирской горки с красивым видом на реку Днепр. Линия состоит из двух станций. Сооружался на протяжении 1902-1905 годов, в то время он был вторым фуникулером в Украине после Одесского.

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