В сети показали, как в 1907 году затапливало улицу на Подоле, которая является одним из символов Киева. Архивное фото

Дожди и Днепр неоднократно становились причиной подтоплений в Киеве. В частности, в начале мая 1907 года из-за непогоды улица Межигорская на Подоле буквально превратилась в реку.

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Архивные снимки были опубликованы в Telegram-канале сообщества "КВИДО | Киев от прошлого к будущему". На снимке можно увидеть последствия непогоды.

"Вид затопленной Межигорской улицы". Иллюстрированное приложение №17 от 5 мая 1907 года к газете "Киевская мысль" №105", – говорится в сообщении.

На фото можно увидеть, что улица буквально превратилась в реку – киевляне вынуждены прижиматься к домам, чтобы пройти к пунктам назначения.

Межигорская улица – улица в Подольском районе города Киева, местность Подол. Пролегает от Контрактовой площади до Заводской улицы. Внесена городскими властями в перечень 300 символов Киева. Известна со второй половины XVIII века, хотя дорогу из города на оболонские пастбища, очертанием подобную Межигорской улице, можно найти и на значительно более древних по тем временам картах.

Напомним, старые фото дают нам невероятную возможность заглянуть в историю Киева и увидеть его с разных ракурсов. Например, как в 1911 году на рынке торговали уличной едой.

Харьковская площадь – первая, которая встречает жителей и гостей Киева, приезжающих в город со стороны Борисполя. Благодаря уникальному снимку мы можем увидеть, как она выглядела в 1970-х годах.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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