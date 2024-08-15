В сети показали, как в 1850-х годах выглядела площадь Киева, где находится самый дорогой рынок Украины. Фото

Бессарабская площадь в Киеве возникла в начале XIX как торговая, куда по Васильковскому пути приезжали торговцы с юга Украины и Бессарабии (Молдовы). В 1850-х вокруг него стояли небольшие частные дома жителей столицы.

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Фото в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Можно рассмотреть, какой была эта локация около 170 лет назад.

"Так выглядела Бессарабка в 1850-х", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть не только саму площадь, но и будущий Бибиков бульвар, известный в наши дни как Тараса Шевченко.

Бессарабская площадь – площадь в Шевченковском районе Киева, местность Бессарабка. Расположена между Крещатиком, бульваром Тараса Шевченко, Большой Васильковской улицей, Крутым спуском и Бассейной улицей. Возникла в начале XIX ст. как торговая площадь вблизи городского залога, куда по Васильковскому пути приезжали торговцы с юга Украины и Бессарабии (Молдова). В середине XVI века на ее месте существовало кладбище.

Напомним, в начале 1870-х годов в Киеве построили уникальный храм, который в народе назывался Железная церковь. Его построили из чугуна, а располагался он у современного здания столичного цирка.

В Киеве на Зверинецком кладбище сохранилось очень необычное захоронение местного жителя, умершего в 1918 году. На могиле времен Первой мировой войны установлен крест в виде соединенных рельсов, боковые части которых украшены корпусами германских гранат.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 50-60-х годах ХХ века в разных районах практиковали строительство неглубоких и небольших по площади открытых летних бассейнов. Летом это было место концентрации детей, где они с удовольствием проводили много времени.

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