В результате атаки РФ в Киеве повреждены метро 'Лукьяновская' и Центральный дворец бракосочетаний. Фото и видео

В Киеве в результате российской ракетной атаки в пятый раз получила повреждения станция "Лукьяновская". Кроме того, в здании Центральный дворец бракосочетаний выбиты окна и поврежден интерьер.

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Об этом сообщили в пресс-службах КП "Киевский метрополитен" и Министерства юстиции Украины. Жителей города снова призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Сегодня, 24 апреля, на станциях киевского метрополитена во время массированного комбинированного обстрела столицы покрывалось более 16 000 человек, из которых 1 660 – дети. Также этой ночью уже в пятый раз получила повреждения станция "Лукьяновская", в частности поврежден стеклянный купол и фасад, ударной волной вырвало часть ДСП, иссечено название станции", – рассказали в пресс-службе.

В метрополитене добавили, что специалисты подземки активно работают над устранением последствий – некоторые участки вестибюля временно ограждены. Вместе с тем, пассажирские перевозки проходят безопасно, станция работает согласно графику в обычном режиме.

Кроме того, в результате ночной ракетной атаки 24 апреля получил повреждения Центральный дворец бракосочетаний в Киеве. Как отметили в Министерстве юстиции, в здании выбиты окна, поврежден интерьер.

"Несмотря на это, сотрудники ДРАЦС продолжают работу. Прием граждан ведется без сбоев, все основные услуги предоставляются в полном объеме. Торжественные регистрации временно перенесены в другие отделы", – добавили в Минюсте.

Напомним, в Киеве из-под завалов дома, в который попала российская ракета, достали живого мужчину. Пострадавшего, который около шести часов ждал помощи, оперативно передали врачам. К сожалению, в результате российских ракетных обстрелов Киева в четверг, 24 апреля, погибли два ребенка. По предварительной информации, они были из одной семьи.

Как сообщал OBOZ.UA, Российские оккупационные войска ночью в четверг, 24 апреля, атаковали Киев и область ударными БПЛА типа "Шахед", а также крылатыми ракетами "Калибр" и баллистикой. В Святошинском районе столицы частично разрушен жилой дом. По состоянию на 8:00 известно о девяти погибших и более 70 раненых, среди которых – дети и беременная женщина.

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