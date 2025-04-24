Находился под завалами более шести часов: в Киеве из-под руин дома после удара РФ спасли мужчину. Фото

В Киеве из-под завалов дома, в который попала российская ракета, достали живого мужчину. Пострадавшего, который около шести часов ждал помощи, оперативно передали врачам.

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Об этом OBOZ.UA сообщил спикер столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Павел Петров. Бойцы ГСЧС продолжают поисково-спасательные работы.

"Удалось достать из-под завалов живым мужчину. Предварительно пострадавшему до 30 лет. Его услышали, когда делали минуту тишины – он отозвался на зов спасателей. Киевлянина передали врачам", – уточнил Петров.

Напомним, российские оккупационные войска ночью в четверг, 24 апреля, атаковали Киев и область ударными БПЛА типа "Шахед", а также крылатыми ракетами "Калибр" и баллистикой. В Святошинском районе столицы частично разрушен жилой дом. По состоянию на 8:00 известно о девяти погибших и более 70 раненых, среди которых – дети и беременная женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 апреля российская террористическая армия массированно атаковала Киевскую область. Враг обстреливал регион ракетами и дронами-камикадзе.

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