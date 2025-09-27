В небе над Киевом заметили интересное оптическое явление. Фото

В Киеве в субботу, 27 сентября, днем на небе, можно было наблюдать интересное атмосферное оптическое явление – гало. Оно выглядит как светлый слабо окрашенный круг вокруг Солнца.

Об этом сообщили в социальных сетях. Его появление часто свидетельствует об изменениях в погоде.

"Солнечное гало сегодня в небе над столицей", – говорится в подписи к фото.

Гало – это оптическое явление, которое имеет вид светлого слабо окрашенного кольца вокруг Солнца. Всего известно несколько десятков разновидностей гало (до 90). Подавляющее большинство их редкие и наблюдаются только в странах с суровым климатом.

В Украине это явление можно наблюдать 70-120 раз в год, но оно в основном малозаметное. Яркое и хорошо заметное появляется 10-20 раз в год.

