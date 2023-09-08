В Киевском зоопарке продолжаются арбузные уикенды: когда можно увидеть кормление животных. Фото и видео

В Киевском зоопарке продолжаются арбузные уикенды, во время которых животные лакомятся вкусной ягодой. В эти выходные показательные кормления состоятся в вольерах бизонов, зубров и коней Пржевальского.

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Об этом сообщили в пресс-службе КиевЗоо. Станьте свидетелем происшествия и увидеть других жителей заведения в выходные можно с 10:00 до 17:00 (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В Киевском зоопарке продолжается сезон арбузных уикендов! Кормление животных сезонными фруктами и овощами практикуется во всех зоопарках мира. И это не просто развлечения, а часть важной профессиональной работы – обогащение среды. Чтобы каждому животному создать условия, приближенные к природным – с разными запахами, звуками, новыми предметами, интересными игрушками и разнообразными кормами", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в КиевЗоо, за сентябрь животные съедают до одной тонны сочных ягод. На этой неделе арбузный уикенд будет проходить у бизонов, зубров и лошадей Пржевальского.

Показательные кормления 9-10 сентября состоятся:

11:00 – бизоны;

11:15 – зубры;

11:30 – кони Пржевальского.

Напомним, в Киевском зоопарке семью спасенных фреток, прошедших долгую реабилитацию, переселили в новый большой вольер. На площади 30 квадратных метров для них обустроили разнообразные лазалки, тайники и уютный домик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском зоопарке создали специальный летний дом для молодых каракалов. Четвероногих, пострадавших от бесчеловечной жестокости, в конце августа 2022 года передали полицейские.

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