В Киевском зоопарке спасенных фреток переселили в новый природный вольер. Фото и видео

В Киевском зоопарке семью спасенных фреток, прошедших долгую реабилитацию, переселили в новый большой вольер. На площади 30 квадратных метров для них обустроили разнообразные лазалки, тайники и уютный домик.

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Об этом сообщили в пресс-службе КиевЗоо. Увидеть животных и других жителей заведения по выходным можно с 10:00 до 17:00 (чтобы просмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Семья спасенных фреток после длительной реабилитации переехала в большой природный вольер площадью более 30 кв.м. Для комфорта сообразительных и непоседливых пушистиков им обустроены разнообразные лазалки, тайники, пеньки, корзинки и уютный домик", – рассказали в пресс-службе.

Специалисты отмечают, что фретки очень умные, игривые и интересные животные. За их забавами можно наблюдать часы. Полюбоваться этими озорниками можно в новом вольере фруктового сада Киевзоо.

"А при встрече попробуйте догадаться, кого из них зовут: Капитан Шницель, Кола, Какао, Шишка, Айси, Пенелопа, Афина, Луна и Гаечка", – резюмировали в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском зоопарке создали специальный летний дом для молодых каракалов. Четвероногих, пострадавших от бесчеловечной жестокости, в конце августа 2022 года передали полицейские.

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