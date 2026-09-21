В Киевской области "родственник" выманил у семьи погибшего Героя более 3,5 млн грн: полицейские задержали мошенника. Фото

В Белоцерковском районе Киевской области правоохранители разоблачили 59-летнего мужчину, который, по данным следствия, обманным путем незаконно получил выплаты, предназначенные семье погибшего военнослужащего. На эти деньги злоумышленник приобрел квартиру в столичном регионе.

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Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Рубель. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Более 3,5 миллиона гривен – выплаты семье погибшего воина. Деньги, которые должны были стать поддержкой для его семьи и малолетнего сына. Вместо этого их незаконно присвоил мужчина, который прибег к обману ради собственной выгоды", – говорится в сообщении.

По словам генерала, в Белоцерковском районе Киевской области правоохранители разоблачили 59-летнего мужчину, который незаконно завладел выплатами, предназначенными семье погибшего военнослужащего.

Впоследствии злоумышленник обратился в соответствующие органы, представившись родственником, для получения единовременной денежной помощи. В результате на его банковский счет было перечислено 3 525 000 гривен. Часть средств мужчина использовал для приобретения квартиры в Бучанском районе.

Также установлено, что у погибшего военнослужащего остался малолетний сын, которому в результате незаконных действий злоумышленника причинен материальный ущерб.

По фактам мошенничества, совершенного в особо крупных размерах, и распоряжения имуществом, полученным преступным путем (ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины), ведется досудебное расследование. Задержанному сообщили о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, полицейские Киева задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, причастны к мошенничеству. Злоумышленники выманили у несовершеннолетней дочери военнослужащего более 2,5 млн грн родительских сбережений.

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