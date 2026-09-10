Заставили 13-летнюю дочь военнослужащего отдать более 2,5 млн грн родительских сбережений: киевские полицейские задержали мошенников. Фото

Полицейские Киева задержали двух мужчин, которые, по данным следствия, причастны к мошенничеству. Злоумышленники выманили у несовершеннолетней дочери военнослужащего более 2,5 млн грн родительских сбережений.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Что известно

Так, правоохранители разоблачили двух жителей города Сумы в возрасте 39 и 44 лет, которые пытались завладеть средствами семьи столичного военнослужащего. Было установлено, что злоумышленники через фейковый аккаунт в одной из социальных сетей познакомились с 13-летней киевлянкой, выдавая себя за другого ребенка. Под предлогом договоренности о встрече они попросили прислать координаты места, что девочка и сделала.

Однако вскоре школьница получила видеосообщение, в котором люди в военной форме армии страны-агрессора якобы благодарили её за помощь и сотрудничество. После этого с девочкой начал общаться мужчина, представлявшийся сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что она якобы уличена в сотрудничестве с Россией, и начал угрожать её родителям 25 годами лишения свободы.

"Под влиянием обмана и угроз злоумышленники убедили девочку передать для так называемой "проверки" семейные сбережения. В результате девочка собрала из дома 54 550 долларов и 90 тысяч гривен и передала сумку водителю службы такси. Тот, не зная о преступных намерениях заказчиков, должен был доставить посылку из Киева в Сумы", — уточнили в пресс-службе.

Вернувшись домой, девушка рассказала обо всём родителям, которые сразу обратились в полицию. Правоохранители оперативно установили автомобиль, изъяли деньги и заменили их на поддельные. Впоследствии в Сумах полицейские задержали одного из участников схемы, который пришел за деньгами, а вскоре и его сообщника.

Обоим злоумышленникам было предъявлено подозрение, а все семейные сбережения были возвращены семье военнослужащего.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине разоблачили 44-летнего киевлянина, который обещал военным помочь получить землю под застройку в Гатном, хотя знал, что сделать это законно невозможно. За "услуги" мужчина получил от шестерых военных 28 тысяч долларов США, или около 1,2 млн грн, а после предъявления подозрения вернул все деньги.

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