В Киевской области мужчина во время прогулки по селу нашел противотанковую мину. Подробности и фото
В одном из поселков Белоцерковского района Киевской области мужчина во время прогулки обнаружил противотанковую мину. Опасную находку изъяли саперы.
Об этом сообщили в пресс-службе местной патрульной полиции. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.
"Патрульным поступил вызов в поселок Гребенки. Заявитель сообщил, что обнаружил во время прогулки предмет, похожий на противотанковую мину. Инспекторы быстро прибыли на место происшествия и сообщили о случившемся работникам ГСЧС", – говорится в сообщении.
В полиции добавили, что опасную находку изъяли саперы для дальнейшего уничтожения на специальном полигоне.
Напомним, в Бучанском районе Киевской области местный житель обнаружил в селе боевую часть реактивного снаряда. Боеприпас был изъят для дальнейшего уничтожения.
Как сообщал OBOZ.UA, в одном из районов Киевщины на льду водоема местные жители заметили обломки российского дрона. Чтобы удалить находку, на место вызвали саперов-водолазов.
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