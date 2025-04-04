В Киевской области мужчина во время прогулки по селу нашел противотанковую мину. Подробности и фото

В одном из поселков Белоцерковского района Киевской области мужчина во время прогулки обнаружил противотанковую мину. Опасную находку изъяли саперы.

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Об этом сообщили в пресс-службе местной патрульной полиции. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

"Патрульным поступил вызов в поселок Гребенки. Заявитель сообщил, что обнаружил во время прогулки предмет, похожий на противотанковую мину. Инспекторы быстро прибыли на место происшествия и сообщили о случившемся работникам ГСЧС", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что опасную находку изъяли саперы для дальнейшего уничтожения на специальном полигоне.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области местный житель обнаружил в селе боевую часть реактивного снаряда. Боеприпас был изъят для дальнейшего уничтожения.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из районов Киевщины на льду водоема местные жители заметили обломки российского дрона. Чтобы удалить находку, на место вызвали саперов-водолазов.

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