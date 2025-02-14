В Киевской области посреди водоема на льду нашли обломки российского дрона. Фото и подробности

В одном из районов Киевщины на льду водоема местные жители заметили обломки российского дрона. Чтобы удалить "находку", на место вызвали саперов-водолазов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"В Киевской области граждане заметили подозрительный предмет на льду водоема – примерно в 300 метрах от берега. Они сразу позвонили по телефону спасателям", – рассказали в пресс-службе.

Водолазы-саперы, оперативно прибывшие на место происшествия, обследовали находку. Оказалось, что это остатки беспилотного летательного аппарата "Гербера", которые не представляли опасности. Специалисты вытащили их на берег и передали соответствующим специалистам для дальнейшего исследования.

"Гербера" – российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), используемый в военных действиях России против Украины. Этот дрон является упрощенной и более дешевой версией иранского дрона-камикадзе Shahed-136, известного в России под названием "Герань-2".

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из районов Киевской области лесник при обходе территории обнаружил боевую часть БпЛА "Герань-2" (Shahed-136). Чтобы удалить взрывоопасную находку, на место вызвали саперов.

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