В Киевской области в одном из сел нашли боевую часть реактивного снаряда. Подробности и фото

В Бучанском районе Киевской области местный житель обнаружил в селе боевую часть реактивного снаряда. Чтобы удалить взрывоопасную находку, на место вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Боепорипас был изъят для дальнейшего уничтожения.

По словам пиротехников, в одном из сел Бучанского района Киевской области местный житель обнаружил боевую часть реактивного снаряда калибра 122 мм.

"На место происшествия оперативно прибыли специалисты Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Саперы безопасно изъять боеприпас и перевезли его для дальнейшего уничтожения", – говорится в сообщении.

Напомним, вблизи села Лубянка Киевской области лесоводы обнаружили российскую растяжку в виде противопехотной гранаты. На этом месте весной 2022 года были позиции окупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева мужчина во время прогулки в парке "Феофания" обнаружил среди опавших листьев снаряд. Чтобы удалить опасную находку, на место вызвали саперов.

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