В Киевской области мужчина пытался похитить 6-летнюю девочку. Подробности дела

В селе Бышев Киевской области задержан мужчина, который, по информации следствия, пытался похитить ребенка. Злоумышленник силой затолкал девочку в салон автомобиля, однако она сумела убежать.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, им поступило сообщение о том, что водитель такси пытался выкрасть 6-летнюю девочку.

"Полицейские установили, что ребенок находился на улице возле частного дома, когда к нему подъехал автомобиль Peugeot. Из транспортного средства вышел неизвестный и принудительно посадил малолетнюю в авто. К счастью, ребенку удалось сразу убежать, открыв дверь машины", – уточнили в пресс-службе.

39-летнего злоумышленника оперативно задержали. По этому факту возбуждено уголовное производство. После проведения необходимых следственных действий будет решен вопрос о сообщении задержанному о подозрении, а также избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области двое мужчин похитили годовалого ребенка, требуя вернуть несуществующий долг в размере 200 тысяч долларов США. Событие произошло ночью 20 января в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района.

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