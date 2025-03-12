В Киевской области двое мужчин за обещанное вознаграждение подожгли авто ВСУ. Подробности дела и фото

В Киевской области будут судить двух мужчин, которые за обещанное от врага вознаграждение подожгли автомобиль, принадлежащий Вооруженным силам Украины. Событие произошло в Белоцерковском районе.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Следующие 10 лет обвиняемые могут провести за решеткой.

"Напомним, событие произошло в прошлом году на территории Белоцерковского района. Правоохранители установили, что в поисках быстрого заработка 42-летний мужчина через Телеграмм-канал согласился на предложение представителя России. За преступные действия враг обещал щедро заплатить. Подыскав автомобиль, злоумышленник привлек к делу жителя Донбасса, как исполнителя", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник по легковоспламеняющейся жидкости поджег переднюю часть автомобиля Volkswagen и зафиксировал это на телефон, как доказательство проделанной работы. Обещанные деньги от заказчика нарушители так и не получили.

Также в ходе расследования стражи порядка установили, что организатор преступления занимался приобретением, хранением и сбытом особо опасного психотропного вещества PVP, о чем ему сообщено о подозрении. Следствие по этим фактам завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали еще восемь поджигателей, выполнявших заказы РФ в разных регионах нашей страны. Злоумышленники поджигали объекты "Укрзализныци", военные авто и административные здания.

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