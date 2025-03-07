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Совершали диверсии по заказу спецслужб РФ: в Украине задержали 8 поджигателей в трех регионах. Фото

София Закревская
Расследование
2 минуты
282
Совершали диверсии по заказу спецслужб РФ: в Украине задержали 8 поджигателей в трех регионах. Фото

Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали еще восемь поджигателей, выполнявших заказы РФ в разных регионах нашей страны. Злоумышленники жгли объекты "Укрзалізниці", военные авто и административные здания.

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Ими оказались местные жители, которых оккупанты завербовали через Telegram-каналы по поиску "легких денег". Об этом сообщили в СБУ и Офисе генерального прокурора.

В Харьковской области правоохранители задержали четырех несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет, действовавших в составе двух групп.

Первая подожгла релейный шкаф на железной дороге в Берестинском районе области и служебный мультивен ВСУ, который проходил техосмотр после выполнения заданий на восточном фронте. Другая группа выбила окно в местном сельсовете, облила подоконники легковоспламеняющейся смесью и подожгла ее, помещение было повреждено.

Совершали диверсии по заказу спецслужб РФ: в Украине задержали 8 поджигателей в трех регионах. Фото
Совершали диверсии по заказу спецслужб РФ: в Украине задержали 8 поджигателей в трех регионах. Фото
Совершали диверсии по заказу спецслужб РФ: в Украине задержали 8 поджигателей в трех регионах. Фото
Совершали диверсии по заказу спецслужб РФ: в Украине задержали 8 поджигателей в трех регионах. Фото

В Одесской области были задержаны еще три фигуранта. Ими оказались 39-летний рецидивист-вор и двое его безработных знакомых.

Злоумышленники подпали три релейных шкафа на железнодорожной станции "Одесса-Восточная" и готовились к следующей задаче – пустить "под откос" эшелон ВСУ.

В Винницкой области задержали еще одного поджигателя энергооборудования, обеспечивающего бесперебойное движение поездов "Укрзалізниці". Фигурант пешком проходил десятки километров, пытаясь запутать следы. Он совершил поджог железнодорожного релейного шкафа недалеко от города и зафиксировал свои действия на видео.

Совершали диверсии по заказу спецслужб РФ: в Украине задержали 8 поджигателей в трех регионах. Фото

По всем разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения); ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 (оконченное покушение на совершение диверсии в условиях военного положения); ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период); ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение чужого имущества путем поджога, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Совершали диверсии по заказу спецслужб РФ: в Украине задержали 8 поджигателей в трех регионах. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины разоблачила диверсионную группу, которая по заказу ФСБ занималась поджогами военного транспорта украинской армии в Днепропетровской области. Злоумышленники получали задания от российских кураторов и выполняли их в прифронтовой зоне.

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