Совершали диверсии по заказу спецслужб РФ: в Украине задержали 8 поджигателей в трех регионах. Фото

Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали еще восемь поджигателей, выполнявших заказы РФ в разных регионах нашей страны. Злоумышленники жгли объекты "Укрзалізниці", военные авто и административные здания.

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Ими оказались местные жители, которых оккупанты завербовали через Telegram-каналы по поиску "легких денег". Об этом сообщили в СБУ и Офисе генерального прокурора.

В Харьковской области правоохранители задержали четырех несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет, действовавших в составе двух групп.

Первая подожгла релейный шкаф на железной дороге в Берестинском районе области и служебный мультивен ВСУ, который проходил техосмотр после выполнения заданий на восточном фронте. Другая группа выбила окно в местном сельсовете, облила подоконники легковоспламеняющейся смесью и подожгла ее, помещение было повреждено.

В Одесской области были задержаны еще три фигуранта. Ими оказались 39-летний рецидивист-вор и двое его безработных знакомых.

Злоумышленники подпали три релейных шкафа на железнодорожной станции "Одесса-Восточная" и готовились к следующей задаче – пустить "под откос" эшелон ВСУ.

В Винницкой области задержали еще одного поджигателя энергооборудования, обеспечивающего бесперебойное движение поездов "Укрзалізниці". Фигурант пешком проходил десятки километров, пытаясь запутать следы. Он совершил поджог железнодорожного релейного шкафа недалеко от города и зафиксировал свои действия на видео.

По всем разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения); ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 (оконченное покушение на совершение диверсии в условиях военного положения); ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период); ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение чужого имущества путем поджога, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины разоблачила диверсионную группу, которая по заказу ФСБ занималась поджогами военного транспорта украинской армии в Днепропетровской области. Злоумышленники получали задания от российских кураторов и выполняли их в прифронтовой зоне.

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