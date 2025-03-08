В Киево-Печерской лавре обрушился крест: пришлось вызвать спасателей. Подробности и фото

В Киево-Печерской лавре на одном из храмов частично обрушился крест на куполе. Чтобы осторожно снять его, на место происшествия, вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Для работ задействовали специальную технику.

По словам спасателей, 8 марта в 13:05 к ним поступило сообщение о необходимости помощи в Лаврском переулке, что в Печерском районе.

"Прибыв на место, спасатели установили, что на куполе одного из храмов (Киево-Печерской лавры. – Ред.) частично обрушился крест. Для безопасного демонтажа конструкции спасатели использовали автоколенчатый подъемник. Они поднялись к кресту, осторожно срезали проволоку и безопасно спустили его на землю", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Дарницком районе Киева в пятницу, 14 февраля, местные жители на озере Лебедино заметили едва не провалившегося под лед военного. Чтобы помочь ему, на место вызвали спасателей.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Чубинское в Киевской области местный житель упал с кровати и не смог самостоятельно встать. Чтобы помочь 250-килограммовому мужчине, на место вызвали спасателей.

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