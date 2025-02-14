Упал и не смог подняться: под Киевом спасатели помогли 250-килограммовому мужчине. Фото

В селе Чубинское в Киевской области местный житель упал с кровати и не смог самостоятельно встать. Чтобы помочь 250-килограммовому мужчине, на место вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Событие произошло в четверг, 13 января.

По словам спасателей, они получили вызов о необходимости оказания помощи упавшему с кровати жителю села Чубинское, который не мог самостоятельно встать. Проблема заключалась в том, что у мужчины много избыточной массы тела, более 250 кг.

"Благодаря слаженным действиям 7 спасателей и использованию специальных подручных средств пострадавшему была оказана помощь и его вернули на кровать. Этот случай еще раз демонстрирует важность оперативного реагирования спасателей на нестандартные ситуации и их готовность помогать гражданам в любых обстоятельствах", – подчеркнули в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева в пятницу, 14 февраля, местные жители на озере Лебединое заметили едва не провалившегося под лед военного. Чтобы помочь ему, на место вызвали спасателей.

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