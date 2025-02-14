В Киеве на озере спасли военного, едва не провалившегося под воду. Фото и видео

В Дарницком районе Киева в пятницу, 14 февраля, местные жители на озере Лебедино заметили военного, который едва не провалился под лед. Чтобы помочь ему, на место вызвали спасателей.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Событие произошло возле улицы Ревуцкого.

Так, около 12:00 в Дарницком районе Киева местные жители заметили, что на тонкий лед озера Лебедино вышел военный – в какой-то момент он услышал треск льда и лег на поверхность.

Чтобы помочь ему, на место происшествия вызвали спасателей. На опубликованном видео можно увидеть, что военный на коленях лез по поверхности озера, а рядом с ним были бойцы ГСЧС. Уже у камыша мужчина встал и вышел на берег, а за ним – спасатели.

Напомним, в селе Чмировка Киевской области при попытке переплыть водоем утонул мужчина. Тело погибшего после пяти дней поисков нашли спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Жуковцы Киевской области мужчина на местном водоеме провалился под лед и утонул. Чтобы извлечь тело погибшего из воды, вызвали водолазов ГСЧС.

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