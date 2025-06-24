В Киеве завершили поисково-спасательные работы на месте удара РФ: вражеская ракета оборвала 9 жизней. Видео

В Киеве завершились поисково-спасательные работы на месте разрушенной российской ракетой многоэтажки в Шевченковском районе. Они продолжались более суток, сейчас специалисты начали демонтаж опасных конструкций.

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Российский удар в ночь на 23 июня унес жизни девяти человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Поисково-спасательные работы в Шевченковском районе Киева завершены. 23 июня российская ракета унесла жизни 9 человек. Мои соболезнования родным погибших", – отметил чиновник.

По словам Клименко, сейчас на месте попадания продолжаются аварийно-восстановительные работы, в частности осуществляется демонтаж опасных конструкций.

"Спасибо спасателям, полицейским, медикам, коммунальщикам – всем, кто работал безостановочно с первых минут. В такие моменты каждая минута – это борьба за жизнь. Мы документируем каждый факт военного преступления России. И работаем над тем, чтобы виновные понесли наказание", – подчеркнул министр внутренних дел.

Напомним, в ночь на 23 июня Киев и область находились под атакой вражеских БПЛА и ракет. Фиксировались попадания и пожары, погибли и пострадали люди.

Так, в столице российский обстрел почти уничтожил клинику Santér, также россиянам удалось повредить один из выходов станции метро "Святошин". Второй раз за неделю были повреждены здания КПИ имени Игоря Сикорского .

Кроме того, в Шевченковском районе российская ракета попала по многоэтажке. Накануне в ГСЧС рассказали, сколько людей было спасено из-под завалов.

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