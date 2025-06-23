В Киеве российский обстрел второй раз за неделю повредил здания КПИ имени Игоря Сикорского. Фото и видео

В Киеве в результате очередного российского обстрела в ночь на 23 июня пострадали здания КПИ имени Игоря Сикорского. В частности, были повреждены несколько учебных корпусов и четыре общежития.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло и пресс-служба учебного заведения. Пострадавших среди студентов и преподавателей нет.

"В результате очередной вражеской атаки сегодня ночью снова повреждения получил кампус КПИ им. Спорткомплекс, несколько учебных корпусов и четыре общежития. Информации о пострадавших среди студентов/работников в результате повреждений зданий университета нет. Службы университета начали ликвидацию последствий", – говорится в сообщении.

Кроме того, в учебном заведении простували информацию о пожаре здания КПИ, разрушениях и т.д. не соответствует действительности. Отмечается, что возгорание возникло в здании, которое не принадлежит университету.

Как добавил корреспондент OBOZ.UA, кроме того, рядом с КПИ были повреждены другие здания и бизнес-центр. Сейчас на месте происшествия работают полицейские, спасатели и коммунальщики.

Напомним, в Киеве в ночь на 17 июня в результате террористической атаки РФ повреждения получили здания и сооружения КПИ им. В частности, корпус, закладка фундаментов которого 1 июня 1898 года положила начало сооружению университета.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 июня Россия в очередной раз атаковала Киев и область ударными дронами, а также ракетами, в том числе баллистическими. Разрушениям подверглась жилая застройка, погибли шесть жителей столицы и еще 31 человек пострадали, в области – один погибший и семь травмированных.

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