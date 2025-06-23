В ГСЧС рассказали, сколько людей было спасено из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева. Фото и видео

В Киеве количество пострадавших в результате российского обстрела увеличилось до 34 человек. Бойцам ГСЧС удалось спасти из-под завалов дома в Шевченковском районе 10 жителей.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Поисково-спасательные работы продолжаются.

"На месте вражеского обстрела в Шевченковском районе спасатели продолжают разбирать поврежденные конструкции пятиэтажного жилого дома и проводят работы по поиску и деблокированию тел погибших. Сейчас количество погибших возросло до 7 человек, пострадавших – до 34. Вывезено более 140 тонн остатков строительных конструкций", – говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-секретарь ГСЧС Украины Светлана Водолага уточнила, что бойцы ГСЧС спасли 10 человек из-под завалов дома.

Напомним, в ночь на 23 июня Россия в очередной раз атаковала Киев и область ударными дронами, а также ракетами, в частности баллистическими. Разрушениям подверглась жилая застройка, погибли жители столицы, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в результате очередного российского обстрела в ночь на 23 июня пострадали здания КПИ имени Игоря Сикорского. В частности, были повреждены несколько учебных корпусов и четыре общежития.

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