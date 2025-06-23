В Киеве российский обстрел почти уничтожил клинику Santér: завалены обломками палаты и повреждено оборудование. Фото и видео

В Шевченковском районе Киева в результате террористической атаки РФ была повреждена клиника Santér. В медицинском учреждении, которое открылось в начале ноября 2024 года, сильно пострадали внутренние помещения и оборудование.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло и одна из основательниц клиники, врач-онкогинеколог Екатерина Харченко. К счастью, никто не пострадал.

В ночь на 23 июня страна-террорист РФ нанесла очередной комбинированный удар по Киеву. В Шевченковском районе в результате обстрела была повреждена клиника Santér.

Взрывной волной не только побиты окна заведения – выбиты двери, стеклопакеты оказались в помещениях, а двери вынесло в коридоры. Кроме того, пострадало уникальное и дорогостоящее медицинское оборудование. Часть кабинетов и палат буквально засыпало обломками и конструкциями здания.

Стоит добавить, что клиника открыла двери 8 ноября 2024 года – она позиционирует себя как медицинский дом с особым отношением к своим пациентам. Одна из основательниц – Екатерина Харченко, известный врач-онкогинеколог с 18-летним опытом, доктор медицинских наук.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 июня Россия в очередной раз атаковала Киев и область ударными дронами, а также ракетами, в том числе баллистическими. Разрушениям подверглась жилая застройка, погибли шестеро жителей столицы и еще 31 человек пострадал, в области – один погибший и семеро травмированных.

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