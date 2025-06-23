Выбитые окна и разбросанные обломки: в результате атаки РФ поврежден один из выходов станции метро 'Святошин'. Фото и видео

В Киеве в ночь на 23 июня в результате российской террористической атаки была повреждена инфраструктура станции метро "Святошин" Из-за этого временно закрыт один из выходов подземки.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Информации о пострадавших на этой локации не поступало.

Так, ночь на 23 июня, в результате вражеской атаки была повреждена инфраструктура станции метро "Святошин". Из-за этого временно закрыт один из выходов со станции метро "Святошин" – до Чернобаевской площади (Героев Бреста), в сторону моста. Кроме того, здесь снесло остановку общественного транспорта с киоском и цветочный магазин.

Как уточнили в КГГА, остальные входы/выходы работают в штатном режиме. График работы станции не изменен – метро функционирует без перебоев.

Добавим, один из жителей поврежденного российским обстрелом дома в Шевченковском районе считает 23 июня своим вторым днем рождения. Он чудом уцелел во время обстрела – его чуть не убивала бетонная, которая обвалилась в результате попадания.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска нанесли очередной массированный удар по Киеву, в результате которого были повреждены жилые дома. В одной из многоэтажек в Шевченковском районе разрушен целый подъезд.

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