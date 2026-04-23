В Киеве закроют движение трамваев на Троещину: названа причина

В Киеве в связи с началом ремонтных работ на путепроводе на Броварском проспекте внесут изменения в работу общественного транспорта. В частности, будет закрыто движение ряда трамвайных маршрутов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителей столицы призвали учитывать эти изменения при планировании маршрута.

Что известно

"С 25 апреля начнут ремонтные работы на Броварском проспекте. В связи с этим внесут изменения в работу общественного транспорта. Об этом информируют в КП "Киевпастранс", – говорится в сообщении.

Как уточнили в КГГА, в частности, закроют движение трамваев №№ 4, 5, 27, 28, 32, 35 и автобусов №№ 59, 2-ТР. В то же время будет организовано движение другого транспорта(перейдите по ссылке, чтобы узнать перечень и маршруты).

Ранее сообщалось, что в Киеве с 31 марта по 15 мая частично ограничат движение транспорта по Броварскому проспекту. Здесь будут проводить работы в рамках реконструкции одного из путепроводов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине начался весенний ремонт дорог, состояние которых оставляет желать лучшего после таяния снега. При этом капитального ремонта уже точно не будет – речь идет лишь об обеспечении "базовой безопасности" для транспорта, признали в правительстве. Завершить работы хотят до 1 июня.

