В Киеве на 1,5 месяца частично ограничили движение по Броварскому проспекту. Схема и подробности

В Киеве с 31 марта по 15 мая частично будут ограничивать движение транспорта по Броварскому проспекту. Здесь будут проводить работы в рамках реконструкции одного из путепроводов.

Видео дня

Об этом сообщили в "Киевавтодоре", передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации. Водителей призвали учитывать ограничения при планировании маршрута.

Что известно

"С 31 марта до 15 мая частично будут ограничивать движение транспорта по Броварскому проспекту", – говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, работы будут проводить в рамках реконструкции путепровода на пересечении улицы Строителей с Броварским проспектом. Специалисты отремонтируют участок от ресторана быстрого питания McDonald's (проспект Броварской, 27) до проспекта Георгия Нарбута.

Во время ремонтных работ движение транспорта организуют по двум полосам в каждом направлении. В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине начался весенний ремонт дорог, состояние которых оставляет желать лучшего после таяния снега. При этом капитального ремонта уже точно не будет – речь идет лишь об обеспечении "базовой безопасности" для транспорта, признали в правительстве. Завершить работы хотят до 1 июня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!