Киев накрыло 'грязное' облако: в КГГА призвали не выходить на улицу. Фото и видео

В Киеве в четверг, 13 февраля, зафиксировали ухудшение состояния воздуха. Вероятно, причиной повышения уровня загрязненности является накопление пыли.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителям столицы лучше пока отказаться от прогулок.

"В столице содержится высокий уровень загрязненности воздуха: фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ. Вероятной причиной ухудшения состояния воздуха является накопление взвешенных веществ (пыли). Поскольку маловетренная погода из-за повышенного атмосферного давления не способствует рассеиванию примесей", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды. Если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Следить за текущим состоянием качества воздуха можно в режиме реального времени ( перейдите по ссылке ) и в приложении "Киев Цифровой".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в четверг, 13 февраля, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +2°С.

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