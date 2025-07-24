В Киеве задержали 'компьютерных мастеров', которые обманули пенсионеров на 1 млн грн. Фото

В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, причастны к мошенничеству. Злоумышленники под видом ремонта компьютерной техники обманули пенсионеров почти на 1 миллион гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Подробности дела

"Во время досудебного расследования правоохранители выяснили, что за компьютерных мастеров себя выдавали местные жители, 26 и 27 лет. Дельцы расклеивали объявления в подъездах домов о предоставлении услуг по ремонту ноутбуков, компьютеров и мобильных телефонов, а заказы принимали только от клиентов пожилого возраста", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в полиции по завершению "ремонта" злоумышленники, пользуясь тем, что пожилые киевляне не разбираются в стоимости услуг, обязывали их платили по завышенным ценам. Или самостоятельно заходили в личный счет потерпевших через интернет-банкинг и перечисляли средства.

Установлено, что жертвами мошеннической схемы стали четверо киевлян в возрасте от 67 до 83 лет, а нанесенный им ущерб составляет около миллиона гривен. Во время проведения обыска по месту жительства нарушителей правоохранители изъяли брошюры с объявлениями, визитные и банковские карты, а также деньги, полученные незаконным путем.

Какая ответственность

По факту мошенничества, совершенного по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах, открыто уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении в совершении преступлений. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

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