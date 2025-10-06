В Киеве введут цифровые пропуска для передвижения во время комендантского часа: что известно

В столице введут цифровые пропуска для передвижения во время комендантского часа. Они начнут действовать в городе с 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Соответствующее решение приняли на Совете обороны города Киева.

"В Киеве введутцифровые пропуска для передвижения во время комендантского часа. Такие цифровые пропуска будут действовать в городе с 2026 года", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Киевской городской военной администрации поручили следующее:

совместно с 12 Армейским корпусом Сухопутных войск ВСУ разработать и утвердить приказ и порядок их использования;

обратиться в областную администрацию с предложением ввести цифровые пропуска и в Киевской области.

Отмечается, что также должна быть создана и внедрена информационно-коммуникационная система управления цифровыми пропусками для проезда транспортных средств.

Напомним, комендантский час в Киеве длится с 0:00 до 5:00. В это время пропусками могут пользоваться работники сектора безопасности и обороны и объектов критической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине планируют повысить штрафы за нарушение комендантского часа и пребывание в зонах эвакуации без пропусков. За первое нарушение придется заплатить от 510 до 1 700 грн, а за повторное в течение года сумма может вырасти до 3 400 грн.

