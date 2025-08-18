Украинцам готовят новые ужесточенные штрафы за нарушение комендатской: какие суммы ожидать

В Украине планируют повысить штрафы за нарушение комендантского часа и пребывание в зонах эвакуации без пропусков. За первое нарушение придется заплатить от 510 до 1 700 грн, а за повторное в течение года сумма может вырасти до 3 400 грн.

Видео дня

Кабинет Министров Украины передал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий усиление ответственности граждан за нарушение правил военного положения. Речь идет как о незаконном пребывании в зонах эвакуации без соответствующих документов, так и о нарушении комендантского часа.

Законопроектом определены конкретные размеры штрафов, которые устанавливаются в зависимости от характера и повторности правонарушения. В частности:

Пребывание в зоне обязательной эвакуации без пропуска или удостоверения:

первое нарушение – штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов (510–850 грн);

(510–850 грн); повторное в течение года – штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов (1 700–3 400 грн).

(1 700–3 400 грн). Нарушение комендантского часа (пребывание в запрещенное время на улице или в общественных местах без специальных документов):

(пребывание в запрещенное время на улице или в общественных местах без специальных документов): первое нарушение – штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов (850–1 700 грн);

(850–1 700 грн); повторное в течение года – штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов (1 700–3 400 грн).

Таким образом, максимальный размер взыскания за систематическое игнорирование требований военного положения может достичь 3 400 гривен. По словам чиновников, такие меры направлены на повышение дисциплины среди населения и минимизацию рисков во время военного положения.

Несоблюдение эвакуационных требований или правил передвижения ночью создает серьезные угрозы безопасности как для самих граждан, так и для военных и правоохранителей, которые выполняют свои задачи. Кабмин отмечает, что новые санкции имеют не столько карательный, сколько превентивный характер, чтобы заставить людей осознавать важность правил, установленных в условиях войны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине могут увеличить сроки уплаты штрафов за нарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, которые были зафиксированы в автоматическом режиме. По правительственному законопроекту, срок добровольной уплаты штрафа предлагают увеличить с 10 до 15 дней.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!