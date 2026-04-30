В Киеве второй день подряд выпал снег. Видео

В Киеве в четверг, 30 апреля, около 11:00 в некоторых районах города пошел снег. Такие "весенние" осадки в столице зафиксировали второй день подряд.

Об этом сообщили в социальных сетях. Сегодня синоптики прогнозировали небольшой дождь в регионе.

"Лето в Киев еще не спешит. В городе кое-где снова заснежило", - говорится в сообщении.

На опубликованных видео можно увидеть, что снег из-за "плюсовой" температуры воздуха сразу же тает. Кроме того, сообщается, что такие осадки зафиксированы и в области, в частности – Ирпене.

Напомним, в Киевской области в четверг, 30 апреля, переменная облачность, синоптики прогнозируют местами небольшой дождь. Днем воздух максимально прогреется до +13°С.

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

