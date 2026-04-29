Заморозки не отступают: прогноз погоды по Киевской области на 30 апреля

В Киевской области в четверг, 30 апреля, днем местами небольшой дождь. Синоптики предупредили о ночных заморозках, а днем воздух максимально прогреется до +13°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 30 апреля по территории Киевской области. Переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области днем 8-13°С тепла; в Киеве днем 10-12°С тепла", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях по территории Киевской области и города Киева. Ночью 30 апреля, 1 и 2 мая на поверхности почвы заморозки 0-2°С. I уровень опасности, желтый. Также ночью 30 апреля, 1 и 2 мая в воздухе заморозки 0-3°С. II уровень опасности, оранжевый.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Киеве будет покрыто облаками. Без осадков.

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

