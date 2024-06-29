В Киеве временно ограничили движение грузовиков: названа причина

В Киеве в субботу, 29 июня, из-за жары введены ограничения для движения крупногабаритного грузового транспорта. Запрет касается машин фактической массой более 24 т и погрузкой на ось свыше 7 т.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Воздух в столичном регионе в этот день максимально прогреется до +32°С.

"Внимание. Сегодня, 29 июня, на территории столицы введены ограничения движения крупногабаритного грузового транспорта. Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться при температурных показателях воздуха более +28 градусов по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и погрузкой на ось свыше 7 т", – говорится в сообщении.

В патрульной полиции добавили, что переждать жаркий период водители грузовиков могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и Киевской области в субботу, 29 июня, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +32°С.

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