Без осадков и до +32°С: прогноз погоды по Киевской области на 29 июня

В Киеве и Киевской области в субботу, 29 июня, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +32°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 29 июня по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 15-20°С, днем 27-32°С; в Киеве ночью 18-20°С, днем 29-31°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что 29 июня – 1 июля объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Также, по прогнозу синоптиков, в ближайшие дни погода Киевщины будет определять поле повышенного давления, поэтому ожидаем сухую погоду без осадков. Поэтому советуем в эти дни наносить на открытые участки тела защиту от солнца, ведь оно в эти дни будет активным.

"Однако днем 2 июля синоптическая ситуация изменится, но на территорию столичного региона поступит атмосферный фронт, который принесет местами кратковременный дождь с грозой, поэтому советуем в эти дни прихватить с собой зонт. Что касается температуры, то в ближайшие 5 суток она будет колебаться в пределах 30-32 градуса, поэтому не забывайте брать с собой бутылку с водой, чтобы поддерживать тепловой баланс вашего тела", – добавили в пресс-службе.

Напомним, май 2024 года в Киеве вошел в десятку самых сухих в рейтинге осадков с 1891 года. Он занял восьмое место в 15 мм осадков или 23% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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