В Киеве возобновит работу один из вестибюлей станции метро "Крещатик": известны подробности

В Киеве в среду, 13 марта, возобновляет работу вестибюль станции метро "Хрещатик", находящийся на улице Институтской. Выход на улицу Городецкого остается закрытым.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Долгое время он был закрыт для пассажиров.

"Завтра, 13 марта, возобновит работу еще один вестибюль станции метро "Хрещатик". В частности, выходящий к улице Институтской. Будет работать он с 05:37 до 22:33. В то же время выход на ул. Архитектора Городецкого остается закрытым для пассажиров", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в случае объявления воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. Кроме того, на входе открыты все вестибюли для оперативного перемещения к станции метро как укрытие.

Напомним, в Киеве специалисты почти закончили изготовление букв для названий переименованных станций столичного метро. Речь идет о "Площади Украинских Героев" и "Зверинецкой".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с пятницы, 8 марта, станция метро "Днепр" возобновила работу в обычном режиме. Она доступна для пассажиров с 05:41 до 22:36.

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