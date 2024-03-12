Киевский дизайнер показал, как будут выглядеть буквы для новых названий двух станций столичного метро. Фото и видео

В Киеве специалисты почти закончили изготовление букв для переименованных станций столичного метро. Речь идет о "Площади Украинских Героев" и "Зверинецкой".

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил украинский графический дизайнер Богдан Гдаль. Когда установят новые вывески, пока неизвестно.

"Наверное, не нужно объяснять, что это на фото", – написал Гдаль.

На опубликованных фото и видео можно увидеть процесс создания букв для вывесок, а также готовые изделия, сложенные в новые названия станций столичной подземки.

Напомним, 18 мая 2023 года в Киевском городском совете переименовали 26 объектов инфраструктуры, чьи названия имеют отсылку к прошлому, что связывает нас с Россией или СССР. Среди них три станции метро – "Дружбы народов", "Площадь Льва Толстого" и "Проспект Правды".

Как сообщал OBOZ.UA, в метро Киева наконец-то демонтировали надпись со старым названием станции метро "Площадь Украинских Героев". Ответные работы были проведены ночью.

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