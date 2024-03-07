В Киеве возобновит работу станция метро, закрытая два года: известны подробности

В Киеве с пятницы, 8 марта, станция метро "красной" линии "Днепр" возобновит работу в обычном режиме. Она будет доступна для пассажиров с 05:41 до 22:36.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Станция не работала более двух лет.

"С 8 марта станция метро "Днепр" возобновит работу в обычном режиме. График работы станции с 05:41 до 22:36. Обращаем внимание, что станция метро "Днепр" – наземная, поэтому во время воздушной тревоги будет закрыта для перевозок пассажиров из соображений безопасности", – говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что станция "Днепр" не работала для перевозок пассажиров с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Напомним, в метро Киева наконец-то демонтировали надпись со старым названием станции метро "Площадь Украинских Героев". Ответные работы были проведены ночью.

Как сообщал OBOZ.UA, угрозы затопления метрополитена в Киеве пока нет. Киевлянам нужно опирались на выводы специалистов, а не "каких-то людей, которые вообще не имеют никакого понимания, что касается транспортной инфраструктуры".

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