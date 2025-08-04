В Киеве возле детской площадки нашли 'мину': на месте работали саперы. Подробности, фото и видео

В Святошинском районе Киева в понедельник, 4 августа, возле детской площадки нашли предмет, похожий на противопехотную мину. Территорию сразу же огородили.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. На месте работали саперы.

Что известно

"Возле детской площадки нашли противопехотную мину. Святошинский район", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, как детскую площадку оградили специальной лентой. Рядом с местом происшествия находятся правоохранители.

В свою очередь в пресс-службе столичной полиции OBOZ.UA рассказали, что к ним поступила информация об обнаружении подозрительного предмета. Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники.

Впоследствии полицейские уточнили, что подозрительным предметом, о котором сообщили бдительные прохожие, оказался макет противопехотной мины, напечатанный на 3D принтере. Взрывчатых веществ в себе не содержит.

"Находку изъяли правоохранители, которые будут проверять каким образом она там оказалась", – добавили в пресс-службе.

Опасные находки

В Шевченковском районе Киева в пятницу, 18 июля, коммунальщик при осмотре дома, который пострадал в результате российского обстрела, обнаружил кассетный боеприпас. Из-за опасности в транспортировке саперы его уничтожили в парке города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области мужчина в лесной местности вблизи населенного пункта обнаружил обломки российского дрона-камикадзе с уцелевшей боевой частью. Чтобы изъять "находку", на место происшествия вызвали саперов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!