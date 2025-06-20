На Киевщине мужчина нашел обломки 'Шахеда' с уцелевшей боевой частью. Фото

В Киевской области мужчина в лесной местности вблизи населенного пункта обнаружил обломки российского дрона-камикадзе с уцелевшей боевой частью. Чтобы изъять "находку", на место происшествия вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

По словам саперов, к ним поступила информация о том, что на одной из локаций, в лесной местности вблизи населенного пункта, местный житель наткнулся на обломки, вероятно, беспилотного летательного аппарата.

"На вызов прибыли пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Специалисты установили, что обнаруженные предметы – это обломки вражеского БпЛА типа "Герань-2", причем его боевая часть представляла прямую угрозу. Другую опасную находку обнаружили на берегу реки в другом районе области. Здесь саперы изъяли три артиллерийских снаряда калибра 30 мм", – добавили в ГСЧС.

Все "находки" были осторожно изъяты и доставлены на специальную площадку для дальнейшего уничтожения путем контролируемого подрыва.

Shahed-136 или Герань-2 (так его называют в армии РФ) – иранский дрон-камикадзе. Активно используется страной-агрессором РФ для террористических ударов по территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева обезвредили два вражеских БПЛА, которые нашли в лесополосе города после очередной террористической атаки РФ. Их обнаружили местные жители.

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