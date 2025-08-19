В Киеве 'военный' познакомился с женщиной и украл у нее более 400 тыс. грн. Подробности дела и фото

В Киеве суд вынес приговор мужчине, который причастен к краже. Злоумышленник представился женщине военным офицером, а затем вынес из ее квартиры более 400 тысяч гривен.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Суд отправил преступника за решетку на шесть лет.

Что известно

По словам правоохранителей, инцидент произошел в октябре 2024 года. Тогда к ним обратилась жительница Голосеевского района Киева и сообщила о том, что ее обокрали.

Во время общения с правоохранителями заявительница объяснила, что у нее гостил мужчина, с которым она познакомилась накануне. Новый товарищ представился военным высшего офицерского состава, рассказывал о службе и своих командировках, поэтому быстро вошел в доверие.

"Впоследствии владелица дома рассказала нарушителю о том, что планирует приобрести недвижимость, и однажды, когда она ушла по делам, оставив гостя дома наедине, он похитил из ее квартиры более 400 тысяч гривен", – уточнили в пресс-службе.

Приговор суда

Полицейские оперативно нашли и задержали злоумышленника – им оказался ранее судимый 58-летний уроженец Черниговской области, который не имеет никакого отношения к военной службе.

У него изъяли похищенные деньги и сообщили ему о подозрении по факту кражи, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины). Исследовав доказательства, собранные правоохранителями, районный суд признал мужчину виновным в краже и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители с поличным задержали мужчину, который, по информации следствия, пытался обокрасть банкомат в Оболонском районе. Происшествие произошло прямо в помещении финансового учреждения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!