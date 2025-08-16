В Киеве с поличным задержали мужчину, который пытался обокрасть банкомат на Оболони. Подробности и фото

В Киеве правоохранители с поличным задержали мужчину, который, по информации следствия, пытался обокрасть банкомат в Оболонском районе. Происшествие произошло прямо в помещении финансового учреждения.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит длительный срок заключения.

Что известно

Правоохранители Оболонского райуправления полиции получили сообщение от охранника о том, что на улице Вышгородской неизвестный мужчина проник в помещение банка и пытался похитить деньги. Уже на месте полицейские установили, что мужчина подготовился к совершению кражи и имел с собой необходимые инструменты.

"Вечером он проник в помещение банка и с помощью металлической отвертки открыл банковский терминал, пытаясь украсть средства в сумме более 15 тысяч гривен", – уточнили в пресс-службе.

Что грозит злоумышленнику

По факту покушения на кражу, соединенную с проникновением в хранилище, совершенная в условиях военного положения, начато производство (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины). Задержанному с поличным мужчине сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 90 840 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить няню и ее бывшего сожителя, которые, по информации следствия, обокрали квартиру работодателей женщины. Злоумышленница специально пошла на прогулку с ребенком, пока ее сообщник проник в жилье и вынес оттуда деньги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!