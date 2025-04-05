В Киеве водителю троллейбуса стало плохо за рулем: транспорт задел столб и остановился на тротуаре. Фото и видео

В Подольском районе Киева в субботу, 5 апреля, водителю троллейбуса, предварительно, стало плохо за рулем, в результате чего транспорт выехал на встречную, задел столб и остановился на тротуаре. Событие произошло на проспекте Свободы.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства чрезвычайного происшествия установят правоохранители.

"На проспекте Свободы, где перекресток с круговым движением водителя троллейбуса стало плохо. Он выехал на встречную, а потом еще и на тротуар", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ЧП никто, кроме водителя, не пострадал – его осмотрели медики. На опубликованных фото и видео можно увидеть, в частности, что троллейбус задел столб.

Напомним, в Обуховском районе Киевской области легковушка на скорости вылетела в кювет и врезалась в дерево. От полученных травм водитель автомобиля скончался в больнице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги, перевернулась на бок и врезалась в дерево. В результате ДТП погибла женщина, тело которой из изуродованной машины деблокировали спасатели.

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