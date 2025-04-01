На Киевщине легковушка вылетела в кювет и протаранила дерево: есть погибший. Подробности ДТП, фото и видео

В Обуховском районе Киевской области легковушка на скорости вылетела в кювет и врезалась в дерево. От полученных травм водитель автомобиля скончался в больнице.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства аварии установят следователи.

По словам правоохранителей, смертельное ДТП произошло в понедельник, 31 марта, около 22:40, вблизи села Германовка.

"Правоохранители предварительно установили, что водитель легковушки Peugeot не справился с управлением, вылетел в кювет и столкнулся с деревом. В результате ДТП 21-летний водитель скончался в больнице", – говорится в сообщении.

Напомним, в Фастовском районе Киевской области на трассе Киев – Одесса произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП есть погибший и пострадавший.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украину из Польши экстрадировали находившегося в международном розыске военнослужащего за совершение ДТП в Киевской области. В результате аварии пострадали три человека, а злоумышленник скрылся за границу.

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