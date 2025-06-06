В Киеве в результате российской атаки поврежден Музей второй мировой войны. Подробности и фото

В Киеве в пятницу, 6 июня, во время российской террористической атаки пострадал Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Взрывной волной был поврежден фасад Главного корпуса

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Об этом сообщили в пресс-службе заведения. Сейчас он работает в обычном режиме.

"Сегодня ночью взрывной волной был поврежден фасад Главного корпуса Музея у подножия монумента "Родина-мать", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть последствия террористической атаки РФ, в частности, разбито стекло одной из витрин на входе возле кассы. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, в Голосеевском районе Киева в пятницу, 6 июня, в результате российской комбинированной атаки была повреждена железнодорожная колея. На месте взрыва образовалась глубокая воронка.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь на 6 июня нанесла комбинированный удар по Киеву. В результате террористической атаки в Соломенском районе столицы поврежден многоэтажный жилой дом.

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