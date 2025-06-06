Глубокая воронка и обгоревшие деревья: последствия прилета по железной дороге в Киеве. Фото и видео

В Голосеевском районе Киева в пятницу, 6 июня, в результате российской комбинированной атаки была повреждена железнодорожная колея. На месте взрыва образовалась глубокая воронка.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Восстановительные работы планируют закончить до конца суток.

В ночь на 6 июня страна-террорист РФ атаковала Киев с помощью ракет и дронов-камикадзе. В результате обстрела в Голосеевском районе города была повреждена железнодорожная колея – на месте происшествия образовалась большая воронка.

Кроме того, обломки зацепили грузовик, который в момент взрыва проезжал рядом – ранения получил водитель авто, которого госпитализировали в больницу.

Сейчас на месте происшествия уже работают специалисты, которые ликвидируют последствия обстрела – засыпают воронку и меняют часть поврежденного пути. В это время поезда Трипольского направления будут курсировать резервным маршрутом через Фастов (соответственно без остановки на станции Выдубичи).

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь на 6 июня нанесла комбинированный удар по Киеву. В результате террористической атаки в Соломенском районе столицы поврежден многоэтажный жилой дом.

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