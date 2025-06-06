Дыра в стене и страшные следы пожара: последствия попадания российского дрона в многоэтажку в Киеве. Фото и видео

Страна-террорист РФ в ночь на 6 июня нанесла комбинированный удар по Киеву. В результате террористической атаки в Соломенском районе столицы поврежден многоэтажный жилой дом.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте уже работают коммунальные службы.

Так, в ночь с 5 на 6 июня, Россия с помощью ракет и дронов-камикадзе нанесла комбинированный удар по Киеву. В нескольких районах столицы зафиксировано повреждение зданий, в частности, в Соломенском - многоэтажный жилой дом. На 11 этаже возник пожар, во время которого спасатели вывели из горящей квартиры несколько человек.

Кроме того, взрывной волной повреждены окна и выбита часть стены здания, а также припаркованные рядом автомобили. Сейчас на месте происшествия уже начали работать коммунальщики, которые убирают обломки и мусор.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российской террористической атаки на Киев в пятницу, 6 июня, погибли трое пожарных-спасателей – Павел Езгор, Даниил Скадин и Андрей Ременный. Бойцы ГСЧС приехали ликвидировать последствия страшного удара на одной из локаций столицы.

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