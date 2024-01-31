В Киеве в небе заметили поразительные облака сразу двух разновидностей: чего ожидать от погоды. Фото

Жители Киева в среду, 31 января, могли наблюдать в небе облака сразу двух видов. Это высококучевые хлопьевидные и непросвечивающие облака, возникающие обычно вследствие постепенного схождения воздуха перед холодным фронтом.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Полюбоваться красотой можно было на рассвете.

"Сегодня, 31 января, утренний Киев. Горожане могли наблюдать Altocumulus floccus и Altocumulus opacus (Высококучевые хлопьевидные и непросвечивающие облака)", – говорится в сообщении.

Следует добавить, что высококучевые облака возникают обычно в результате конвекции в нестабильно стратифицированном воздухе. А также в результате постепенного схождения воздуха перед холодным фронтом. Высококучевые облака обычно расположены между теплыми и холодными фронтами в зоне низкого давления, хотя часто скрыты за более низкими облаками.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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